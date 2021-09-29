Британские ученые открыли два новых вида крупных динозавров

Британские палеонтологи обнаружили на острове Уайт у берегов Англии черепа и фрагменты скелетов двух новых видов крупных хищных динозавров, ближайших родственников гигантского спинозавра.

Британские палеонтологи обнаружили на острове Уайт у берегов Англии черепа и фрагменты скелетов двух новых видов крупных хищных динозавров, ближайших родственников гигантского спинозавра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Началось все с того, что несколько лет назад коллекционеры окаменелостей нашли на пляже вблизи Брайстоуна части двух черепов, после этого к раскопкам подключились сотрудники местного Музея динозавров, которые извлекли более 50 костей динозавров. Породы формации Уэссекс, в которых найдены кости относятся к раннему меловому периоду и имеют возраст около 125 миллионов лет.

Анализ, проведенный палеонтологами из Саутгемптонского университета, показал, что они принадлежат двум ранее неизвестным науке видам динозавров-теропод из семейства спинозаврид, самый известный представитель которого, спинозавр, достигал в длину 15 метров.