Британские ученые обнаружили в пирамиде Хеопса потайную комнату

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Исследователи обнаружили неизвестное ранее помещение внутри пирамиды Хуфу (Хеопса) в Египте, построенной примерно в 2560 году до нашей эры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это первая находка внутри пирамиды начиная с XIX века.

Открытие британских ученых стало возможным благодаря исследованию пирамиды высокочувствительным радаром методом молекулярной спектроскопии (исследуются энергетические переходы между электронными, колебательными и вращательными уровнями энергии молекул), при котором можно идентифицировать полости или пустые пространства внутри пирамиды.

Длина комнаты составляет около 30 м. У ученых пока нет информации о том, для чего она могла использоваться, однако египтологи сразу же исключили вероятность обнаружения скрытых погребальных камер. Тем не менее эксперты надеются, что это открытие поможет археологам более подробно изучить внутреннее строение пирамиды.