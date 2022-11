Британские ученые нашли в Кыргызстане новый вид тюльпанов

Ученые Кембриджского университета обнаружили в Кыргызстане новый и необычный вид тюльпанов во время экспедиции.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщается на сайте британского университета.

Растение, высота которого колеблется от 10 до 19 сантиметров, было обнаружено в горном Токтогульском районе, поэтому тюльпан назвали токтогульским (tulipa toktogulica).

"Открытие было суперзахватывающим. Изначально дикий тюльпан, который имеет ярко-желтый цветок с красными полосатыми внешними лепестками, выглядел похожим на другие виды. Однако тестирование ДНК на факультете наук о растениях Кембриджского университета подтвердило, что это новый вид тюльпанов", - заявил участник экспедиции аспирант Кембриджа Бретт Уилсон.

Ученые отметили, что новый вид тюльпана получил охранный статус и теперь будут предприняты попытки размножить его из семян в Ботаническом саду, что может занять несколько лет.