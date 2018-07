Британские спецслужбы перехватывали переписку журналистов мировых СМИ

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Британская спецслужба "Центр правительственной связи" (GCHQ) перехватывала электронные сообщения журналистов крупнейших мировых СМИ, пишет в понедельник The Guardian.

"Электронные письма с ящиков BBC, Reuters, The Guardian, The New York Times, Le Monde, The Sun, NBC и Washington Post сохранялись в базах GCHQ", - пишет "Гардиан".

Эта информация стала известна в результате давления, оказываемого британскими представителями СМИ, членами парламента и юристами на правительство страны с целью предотвращения шпионажа за их личными коммуникациями.

Многие сотрудники СМИ уже выразили возмущение в связи с подобной деятельностью GCHQ, отмечает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Более 100 редакторов национальных изданий подписали открытое письмо в адрес британского премьер-министра Дэвида Кэмерона в знак протеста против слежки за журналистами", - сообщает Guardian.