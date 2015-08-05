​Британская школьница оказалась умнее Эйнштейна и Хокинга

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Невероятный показатель коэффициента интеллекта (IQ) в 162 балла позволил 12-летней британской школьнице Николь Барр на два балла обогнать одного из основателей современной физической теории Альберта Эйнштейна, а также одного из наиболее влиятельных физиков современности Стивена Хокинга.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, такой результат ставит Николь в ряд с одним процентом умнейших людей на планете.

"Она очень, очень трудолюбивая. После учебы она остаётся на продленке и до сих пор не пропустила ни одного дня", - рассказала мама девочки, добавив, что Николь планирует стать педиатром.

"Это хорошо, что мы оказались в новостях, может быть, что-то изменится к лучшему. Это говорит о том, что не важно, откуда ты, любой человек может оказаться обладателем блестящего академического ума", - прокомментировал отец достижения дочери.

Издание отмечает, что средний уровень IQ взрослого человека составляет 100 баллов. При показателе выше 140 баллов человек считается гением.