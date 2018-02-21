Британская королева Елизавета II арендовала участок в Киеве

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Королева Великобритании Елизавета II арендовала земельный участок в центре Киева на 49 лет.

Как передает Report, об этом сообщает "112 Украина", ссылаясь на Киевский городской совет.

Уточняется, что британской королеве передается участок на улице Костельной площадью 0,1622 га. Арендная плата будет составлять 568 тысяч гривен (35722 AZN) ежемесячно.

Теперь, сообщают СМИ, Елизавете II нужно предоставить в городской совет ряд документов до конца февраля.