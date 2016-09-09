Британка с бородой в 15 см попала в Книгу рекордов Гиннесса

Баку. 9 Сентября. REPORT.AZ/ Жительница Великобритании, 24-летняя Харнаам Каур, попала в Книгу рекордов Гиннесса как женщина-обладательница самой длинной растительности на лице.

Как сообщает Report со ссылкой на ВВС, Каур страдает заболеванием, которое вызывает обильный рост волос.

Девушка рассказывает, что она отрастила 15-антиметровую бороду, чтобы справиться с комплексами и постоянными издевательствами со стороны окружающих.

В марте этого года Харнаам появилась на подиуме во время показа в рамках Недели высокой моды в Лондоне, став первой моделью с бородой.