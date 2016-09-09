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    Британка с бородой в 15 см попала в Книгу рекордов Гиннесса

    Каур страдает заболеванием, которое вызывает обильный рост волос

    Баку. 9 Сентября. REPORT.AZ/ Жительница Великобритании, 24-летняя Харнаам Каур, попала в Книгу рекордов Гиннесса как женщина-обладательница самой длинной растительности на лице.

    Как сообщает Report со ссылкой на ВВС, Каур страдает заболеванием, которое вызывает обильный рост волос.

    Девушка рассказывает, что она отрастила 15-антиметровую бороду, чтобы справиться с комплексами и постоянными издевательствами со стороны окружающих.

    В марте этого года Харнаам появилась на подиуме во время показа в рамках Недели высокой моды в Лондоне, став первой моделью с бородой.

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