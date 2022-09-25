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Британец выиграл более £171 млн в лотерею EuroMillions

Британец выиграл более £171 млн в лотерею EuroMillions Обладатель билета из Великобритании выиграл более 171 млн фунтов стерлингов (около 185,7 млн долларов США) в лотерее EuroMillions.
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25 сентября 2022 г. 13:44
Британец выиграл более £171 млн в лотерею EuroMillions

Обладатель билета из Великобритании выиграл более 171 млн фунтов стерлингов (около 185,7 млн долларов США) в лотерее EuroMillions.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил старший советник по работе с победителями из компании - оператора лотереи на территории Великобритании Camelot Group Энди Картер.

"Какая чудесная ночь для обладателя билета, сорвавшего джекпот EuroMillions в размере £171 млн", - приводит его слова телеканал Sky News. Картер отметил, что это третий по величине выигрыш за всю историю лотереи.

Телеканал Sky News со ссылкой на заявление Camelot Group сообщил, что обладатель выигрыша заявил права на приз.

Человек, имя которого не называется, предъявил свой билет, в котором он сумел угадать все семь чисел лотереи. По действующим правилам, после того, как выигрыш будет подтвержден и выплачен, новоявленный миллионер примет решение, хочет ли он, чтобы страна узнала его имя. Если он решит сохранить анонимность, то в прессе не появится даже информация о том, в какой части страны был приобретен счастливый билет.

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