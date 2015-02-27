​Британцы тратят на еду всего 41 минуту в день

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Среднестатистический британец тратит всего 41 минуту в день на завтрак, обед и ужин.

Как передает Report, об этом пишет gazeta.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Один из трех жителей Соединенного Королевства признается, что быстро ест из-за слишком большой занятости на работе.

За рабочим столом завтракают 16% респондентов, обедают - 30%. Еще 4% британцев ужинают на работе. На завтрак уходит в среднем восемь минут, на обед - 13 минут 45 секунд, на ужин - 19 минут 27 секунд.

В опросе приняли участие более 2 тыс. человек. Чаще всего спешат с приемом пищи британцы в возрасте от 24 до 44 лет. На завтрак они тратят 6 минут 35 секунд, на обед - 12 минут 15 секунд, на ужин - 17 минут 24 секунды.