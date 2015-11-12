Бриллиант "Голубая луна" продан на аукционе Sotheby's за рекордную сумму

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Бриллиант Blue Moon ("Голубая луна") ушел с молотка на аукционе Sotheby's в Женеве за рекордную цену - 48,63 млн. долларов, сообщается на сайте аукционного дома. Оценочная стоимость лота составляла 35-55 млн. долларов. Покупатель пожелал остаться неизвестным, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

Камень обладает максимально возможным для голубых бриллиантов цветом и считается безупречным по чистоте.

Бриллиант массой 12,03 карата стал самым дорогим камнем в мире, побив предыдущий рекорд, который принадлежал розовому бриллианту Graff Pink, проданному в ноябре 2013 года на торгах Sotheby's в Швейцарии за $83 млн.

Blue Moon был изготовлен из алмаза, найденного в шахте в Южной Африке в январе 2014 года.

Ранее бриллиант интенсивного розового цвета Sweet Josephine был продан с аукциона Christie's в Женеве. Пожелавший остаться неизвестным покупатель из Гонконга заплатил за камень весом 16,08 карата 28,7 млн швейцарских франков (28,5 млн. долларов).

Sweet Josephine - крупнейший из драгоценных камней такой окраски с подушковидной огранкой из когда-либо выставлявшихся на аукцион. Перед мероприятием его стоимость оценивалась в 22-27 млн франков.

По данным аукционного дома Christie's, за минувшие 250 лет на торги выставлялись лишь три ограненных алмаза фантазийного розового цвета массой более 10 карат.