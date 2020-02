Брэд Питт завоевал "Оскар" - ВИДЕО

Брэд Питт завоевал "Оскар" за роль второго плана в картине "Однажды в… Голливуде".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, церемонию вручения награды киноакадемии США из Лос-Анджелеса транслирует телеканал ABC.

В число номинантов в этой категории также вошли Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству"), Аль Пачино ("Ирландец"), Джо Пеши ("Ирландец") и Энтони Хопкинс ("Два папы").

Brad Pitt backstage, just moments after winning the Oscar for Best Supporting Actor. #Oscars pic.twitter.com/0vXToWTAgq