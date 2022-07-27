Бред Питт купил самый дорогой дом на побережье Калифорнии

Бред Питт купил особняк за $40 млн, построенный в 1918 году для писателя Д.Л. Джеймса.

Бред Питт купил особняк за $40 млн, построенный в 1918 году для писателя Д.Л. Джеймса.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Daily Mail.

Дом, приобретенный 58-летниим актером, расположен на скале Кармель в Калифорнии и считается самым дорогим в штате. Исторический особняк, известный как Seaward, был построен в 1918 году культовым архитектором XX века Чарльзом Саммером Грином для писателя Дэниэла Льюиса Джеймса.

Замысловатая кирпичная кладка на внешней части дома была тщательно продумана архитектором, который хотел, чтобы дом слился со скалистым побережьем. Интерьер дома выполнен в крафтовом стиле – здесь много дерева, арочные окна, камин и старинная мебель.

Сообщается, что местные жители рады новому знаменитому соседу, особенно после того, как культовый дом пустовал в течение многих лет.