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Браслеты последней королевы Франции продали на аукционе за 8 млн долларов

Браслеты последней королевы Франции продали на аукционе за 8 млн долларов Уникальная пара бриллиантовых браслетов, ранее принадлежавшая последней королеве Франции Марии Антуанетте, продана на аукционе Christie's за 7,5 миллионов франков (около 8 миллионов долларов США).
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10 ноября 2021 г. 02:22
Браслеты последней королевы Франции продали на аукционе за 8 млн долларов

Уникальная пара бриллиантовых браслетов, ранее принадлежавшая последней королеве Франции Марии Антуанетте, продана на аукционе Christie's за 7,5 миллионов франков (около 8 миллионов долларов США).

При верхнем эстимейте в 4 миллиона франков, пара браслетов, которые могут трансформироваться в колье, ушли почти за 7,5 миллиона франков, или около 8 миллионов долларов США.

Из всех украшений, принадлежавших Марии Антуанетте, только выставленные на торги бриллиантовые браслеты остались в том виде, в котором они были включены в посмертную опись драгоценностей королевы Франции. Эксперты Christie's не исключают, что браслеты могли переделывать, однако общая композиция, количество и качество камней, за исключением тех, что на застежке, остались нетронутыми.

Драгоценности Марии Антуанетты более 200 лет находились в частных коллекциях и впервые были выставлены на аукционе Sotheby's в 2018 году в Женеве семьей Бурбонов-Пармских вместе с другими украшениями и орденами. По итогам торгов в ноябре 2018 года драгоценности Марии Антуанетты были проданы за рекордные 42,7 миллиона долларов США.

В 1791 году, в разгар Французской революции, Мария Антунаэтта была арестована. Два года спустя королеву казнили на гильотине.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFransanın sonuncu kraliçasının zinət əşyaları hərracda 8 milyon dollara satılıb

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