 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Boston Dynamics протестировали человекоподобных роботов на способность бегать по лесу - ВИДЕО

    Ранее Boston Dynamics испытали в естественных условиях четвероногого робота

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Принадлежащая Google компания Boston Dynamics начала тестировать человекоподобных роботов Atlas. Как сообщает Report со ссылкой на РОСБАЛТ, роботы уже продемонстрировали способность самостоятельно передвигаться по лесу и не терять устойчивость при ударе.

    Основатель Boston Dynamics Марк Райберт рассказал о тестировании робота на одиннадцатой Конференции Fab Lab на симпозиуме в Кембридже, штат Массачусетс.

    "Выход в мир — это совсем другая задача, чем работа в лаборатории, — отметил он. — Вы не можете предсказать, как он будет себя вести".

    Ранее Boston Dynamics испытали в естественных условиях четвероногого робота. Человекоподобные роботы имеют более высокий центр тяжести, поэтому поддерживать их перемещение по пересеченной местности намного сложнее.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi