Boston Dynamics протестировали человекоподобных роботов на способность бегать по лесу - ВИДЕО

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Принадлежащая Google компания Boston Dynamics начала тестировать человекоподобных роботов Atlas. Как сообщает Report со ссылкой на РОСБАЛТ, роботы уже продемонстрировали способность самостоятельно передвигаться по лесу и не терять устойчивость при ударе.

Основатель Boston Dynamics Марк Райберт рассказал о тестировании робота на одиннадцатой Конференции Fab Lab на симпозиуме в Кембридже, штат Массачусетс.

"Выход в мир — это совсем другая задача, чем работа в лаборатории, — отметил он. — Вы не можете предсказать, как он будет себя вести".

Ранее Boston Dynamics испытали в естественных условиях четвероногого робота. Человекоподобные роботы имеют более высокий центр тяжести, поэтому поддерживать их перемещение по пересеченной местности намного сложнее.