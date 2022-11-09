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Болид "Феррари" Шумахера продан за более чем $13 млн на аукционе в Женеве

Болид "Феррари" Шумахера продан за более чем $13 млн на аукционе в Женеве Болид "Феррари" F2003-GA, на котором немец Михаэль Шумахер завоевал шестой титул чемпиона мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в сезоне 2003 года, продан на аукционе в Женеве за 13 млн швейцарских франков ($13,2 млн).
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9 ноября 2022 г. 22:47
Болид Феррари Шумахера продан за более чем $13 млн на аукционе в Женеве

Болид "Феррари" F2003-GA, на котором немец Михаэль Шумахер завоевал шестой титул чемпиона мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в сезоне 2003 года, продан на аукционе в Женеве за 13 млн швейцарских франков ($13,2 млн).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство France Press.

Торги проводились аукционным домом Sotheby's. Аукционист Sotheby's заявил, что болид был продан по рекордной цене для современной "Формулы-1".

"Это один из болидов "Феррари" с наибольшим количеством побед в истории бренда, поэтому он занимает важное место в автомобильной истории", - приводит агентство комментарий Винсента Лузуя, представителя отделения в Sotheby's, занимающегося продажей автомобилей класса люкс.

Вначале аукционный дом оценил стоимость болида в 7,5 млн - 9,5 млн швейцарских франков ($7,6 млн - $9,6 млн).

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