Бокал шотландского виски, проданный за рекордную цену в 10 тыс. долларов, оказался подделкой

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Лабораторные тесты показали, что бокал шотландского виски, проданный китайскому миллионеру за 10 тыс. долларов, оказался подделкой. Как сообщает Report со ссылкой на BBC Чжан Вэй купил бокал напитка в одном из отелей швейцарского курорта Санкт-Мориц. Бутылку Macallan Single Malt, датированную 1878 годом, открыли специально для него. Сообщается, что он выпил только 200 мл и остался доволен вкусом напитка.

В подлинности виски засомневались эксперты, отметив несоответствия между пробкой и этикеткой бутылки, после чего отель направил бутылку на экспертизу. Исследования, проведенные в Оксфордском университете, установили «95% вероятности того, что жидкость была создана между 1970 и 1972 годами». Тесты показали также, что напиток, скорее всего, не был односолодовым, а являлся смешанным «скотчем».

В отеле не знали, что бутылка является подделкой. Управляющий рассказал о том, что виски 25 лет назад приобрел его отец. Администрация заведения возместила Чжан Вэю стоимость покупки. Сообщается, что владелец заведения лично отправился в Пекин, чтобы рассказать ему о результатах экспертизы. Миллионер не рассердился и поблагодарил за честность, передает ТАСС.