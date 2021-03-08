Богатейшая женщина планеты вышла замуж за школьного учителя

Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса, одна из богатейших женщин планеты Маккензи Скотт вышла замуж за школьного учителя.
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При этом пара договорилась передать значительную часть своего состояния на служение другим. В основном, конечно, это касается Скотт, поскольку ее избранник внушительным капиталом не располагает.
Отметим, что по данным рейтинга самых богатых людей в мире, состояние Маккензи Скотт достигло 68 млрд долларов США.
Daily Mail отмечает, что сам Безос обрадовался известию о браке своей бывшей жены и назвал Джуэтта "отличным парнем".