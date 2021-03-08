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Богатейшая женщина планеты вышла замуж за школьного учителя

Богатейшая женщина планеты вышла замуж за школьного учителя Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса, одна из богатейших женщин планеты Маккензи Скотт вышла замуж за школьного учителя.
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8 марта 2021 г. 07:36
Богатейшая женщина планеты вышла замуж за школьного учителя
Маккензи Скотт

Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса, одна из богатейших женщин планеты Маккензи Скотт вышла замуж за школьного учителя.

Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, 50-летняя миллиардерша решила связать свою судьбу с учителем естественных наук из частной школы Сиэтл-Лейксайд в Сиэтле Дэном Джуэттом. Свадьба не была публичной, сообщает издание.

При этом пара договорилась передать значительную часть своего состояния на служение другим. В основном, конечно, это касается Скотт, поскольку ее избранник внушительным капиталом не располагает.

Отметим, что по данным рейтинга самых богатых людей в мире, состояние Маккензи Скотт достигло 68 млрд долларов США.

Daily Mail отмечает, что сам Безос обрадовался известию о браке своей бывшей жены и назвал Джуэтта "отличным парнем".

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