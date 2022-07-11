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Бочка шотландского виски продана за рекордные 16 млн фунтов стерлингов

Бочка шотландского виски продана за рекордные 16 млн фунтов стерлингов Бочка шотландского виски 1975 года ушла с молотка за рекордную сумму — она была продана коллекционерке из Азии за 16 млн фунтов стерлингов на частных торгах.
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11 июля 2022 г. 04:17
Бочка шотландского виски продана за рекордные 16 млн фунтов стерлингов

Бочка шотландского виски 1975 года ушла с молотка за рекордную сумму — она была продана коллекционерке из Азии за 16 млн фунтов стерлингов на частных торгах.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times.

Напиток был произведен на винокурне Ardbeg, расположенной на одном из островов Гебридского архипелага у северо-западного побережья Шотландии — острове Айлей.

Отмечается, что сумма, выплаченная за бочку виски, более чем вдвое превышает стоимость самой винокурни, которую в 1997 году приобрела компания Glenmorangie Co (с 2011 года входящая в конгломерат LVMH).

Винокурня Ardberg была основана в 1815 году и стремительно развивалась в XIX и начале XX века. Однако в 1970-х и 1980-х годах из-за кризиса на производстве виски, когда многие винокурни закрывались, она простояла без действия. Предприятие вернулось к жизни после того, как было приобретено производителем виски Glenmorangie Co.

Ушедший с аукциона виски 1975 года в «бочке №3» — старейший из произведенных на винокурне Ardberg. Предполагается, что из бочки можно разлить 440 бутылок.

Сама бочка останется на винокурне. В течение пяти лет из нее будут разливать 88 бутылок, чтобы переправить владелице.

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