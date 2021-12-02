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Bloomberg представило свой список самых влиятельных людей 2021 года

Bloomberg представило свой список самых влиятельных людей 2021 года Агентство Bloomberg обнародовало список из 50 человек из разных сфер деятельности, чьи заслуги, по его мнению, "заслуживают признания" в 2021 году, а также явлений, повлиявших на мир.
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2 декабря 2021 г. 01:19
Bloomberg представило свой список самых влиятельных людей 2021 года

Агентство Bloomberg обнародовало список из 50 человек из разных сфер деятельности, чьи заслуги, по его мнению, "заслуживают признания" в 2021 году, а также явлений, повлиявших на мир.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, список опубликован в среду на сайте агентства.

В рейтинг, составленный агентством, вошли представители мира бизнеса, развлечений, финансов, политики, науки и технологий. Так, в категорию "бизнес" среди прочих были включены глава компании Ford Джим Фарли, президент и исполнительный директор телеканала Discovery Дэвид Заслав, а также генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

В рубрику "финансы" попала Маккензи Скотт, бывшая жена главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса, после развода ставшая одной из самых богатых в мире. Здесь же оказалось и явление под названием Meme Stock или акции-мемы - это акции, которые выросли не благодаря хорошей работе компании, а из-за шумихи в социальных сетях и на форумах.

Агентство также поместило в раздел "политика" российского блогера Алексея Навального и арестованного в конце 2020 года гонконгского оппозиционного магната Джимми Лая. В этой же категории оказался офицер полиции Капитолия, который противостоял сторонникам Дональда Трампа, ворвавшимся в здание Конгресса США 6 января.

Мими Онг, научный руководитель проекта NASA Ingeniuity, создавшей первый марсианский вертолет, попала в рубрику "наука и технологии". В ней же представлена экс-сотрудница американской корпорации Facebook, с 28 октября переименованной в Meta, Фрэнсис Хауген, сделавшая достоянием общественности материалы о деятельности компании. В категорию "развлечения" попал американский художник Майк Винкельманн, чье полностью цифровое произведение было продано на аукционе в Лондоне за 69,3 млн долларов. В том же разделе оказалась американская певица Бритни Спирс, которая недавно вышла из-под опекунства своего отца, продолжавшегося 13 лет.

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