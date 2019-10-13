 Наверх

Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе

Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе

Бывший ученый NASA Гилберт Левин заявил, что на Марсе нашли следы жизни более 40 лет назад. 

Об этом сообщает издание Scientific American, передает Report. 

Левин рассказал, что исследование проводилось в 1976 году в рамках программы "Викинг", которая предполагала поиск следов жизни в пробах марсианского грунта. По словам ученого, удалось обнаружить "микробное дыхание", о чем свидетельствовал высокий уровень кислорода в полученных образцах.Всего в рамках теста удалось получить четыре положительных результата с двух космических аппаратов, приземлившихся на расстоянии 4000 миль.
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!