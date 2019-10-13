Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе

Бывший ученый NASA Гилберт Левин заявил, что на Марсе нашли следы жизни более 40 лет назад.

Об этом сообщает издание Scientific American, передает Report.

Левин рассказал, что исследование проводилось в 1976 году в рамках программы "Викинг", которая предполагала поиск следов жизни в пробах марсианского грунта. По словам ученого, удалось обнаружить "микробное дыхание", о чем свидетельствовал высокий уровень кислорода в полученных образцах.Всего в рамках теста удалось получить четыре положительных результата с двух космических аппаратов, приземлившихся на расстоянии 4000 миль.