Биологи обнаружили новый вид гекконов на островах Бразерс

Исследователи Университета Отаго (Новая Зеландия) описали новый вид новозеландского геккона.

Исследователи Университета Отаго (Новая Зеландия) описали новый вид новозеландского геккона.

Как передает Report , об этом сообщает пресс-служба университета.

Ранее этих животных относили к Hoplodactylus duvaucelii ("геккон Дювоселя"), но теперь популяцию из 600 взрослых особей выделили в отдельный вид. Она обитает на островах Бразерс (Brothers) и Триос в проливе Кука.

Ведущий исследователь Лачи Скарсбрук говорит, что хотя эти гекконы ранее считались тем же видом с Hoplodactylus duvaucelii, обитающими у Северного острова, ученые постепенно замечали, что между популяциями есть большая разница.

"Гекконы с островов Бразерс и Триос меньше по размеру, имеют другие цвета и узоры на теле и обладают уникальными генетическими признаками — все это необходимо для описания нового вида, — поясняют ученые. Только когда мы использовали передовые методы анализа древней ДНК для реконструкции генома вымерших популяций этих рептилий, мы поняли, насколько они действительно разные. Виды разделились примерно 5 млн лет назад".

Поскольку существует менее 1000 представителей нового вида, он сразу был внесен в Красную книгу как "находящийся под угрозой исчезновения".