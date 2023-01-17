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Биологи обнаружили новый вид гекконов на островах Бразерс

Биологи обнаружили новый вид гекконов на островах Бразерс Исследователи Университета Отаго (Новая Зеландия) описали новый вид новозеландского геккона.
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17 января 2023 г. 07:54
Биологи обнаружили новый вид гекконов на островах Бразерс

Исследователи Университета Отаго (Новая Зеландия) описали новый вид новозеландского геккона.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба университета.

Ранее этих животных относили к Hoplodactylus duvaucelii ("геккон Дювоселя"), но теперь популяцию из 600 взрослых особей выделили в отдельный вид. Она обитает на островах Бразерс (Brothers) и Триос в проливе Кука.

Ведущий исследователь Лачи Скарсбрук говорит, что хотя эти гекконы ранее считались тем же видом с Hoplodactylus duvaucelii, обитающими у Северного острова, ученые постепенно замечали, что между популяциями есть большая разница.

"Гекконы с островов Бразерс и Триос меньше по размеру, имеют другие цвета и узоры на теле и обладают уникальными генетическими признаками — все это необходимо для описания нового вида, — поясняют ученые. Только когда мы использовали передовые методы анализа древней ДНК для реконструкции генома вымерших популяций этих рептилий, мы поняли, насколько они действительно разные. Виды разделились примерно 5 млн лет назад".

Поскольку существует менее 1000 представителей нового вида, он сразу был внесен в Красную книгу как "находящийся под угрозой исчезновения".

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