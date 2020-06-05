Билл Гейтс https://report.az/storage/news/1b7c54e77a00dbacb26342f47c06e60d/8875b30e-501a-4c9c-ab5f-747e03c948a3_292.jpg

Основатель Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование: он опроверг все "необоснованные" теории заговора с его участием.

Как передает Report, его слова приводит издание Business Insider.

"Я никогда не занимался какими-либо вещами наподобие микрочипов. Это так трудно отрицать, потому что это очень глупо и странно", — пояснил миллиардер.

Также Гейтс выразил обеспокоенность тем, что даже при изобретении вакцины анти-вакцинные настроения могут затруднить приобретение коллективного иммунитета. Он также призвал при получении вакцины в первую очередь распространять ее в страны с менее развитым здравоохранением.

Часть американцев верит, что Билл Гейтс строит планы по чипированию людей через программу прививок: так считают 44 процента избирателей-республиканцев и 19 процентов демократов.

Теорию о заговоре в связи с разработкой вакцины активно распространяют как на Западе, так и в России: режиссер Никита Михалков в своей передаче "Бесогон" заподозрил Гейтса в желании чипировать всех людей планеты. Телеканал "Россия 24" не показал повторы выпуска под названием "У кого в кармане государство?", из-за чего Михалков впоследствии пожаловался на цензуру.