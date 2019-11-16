Билл Гейтс обошел Безоса в рейтинге миллиардеров

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс занял лидирующую позицию в рейтинге миллиардеров Bloomberg, передает Report.

Отмечается, что впервые за два года бизнесмену удалось обогнать главу Amazon Джеффа Безоса.

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Гейтса составляет примерно 110 млрд долларов. Безос отстает от него на 1 млрд.

Предполагается, что Гейтсу удалось занять первое место благодаря 10-летнему контракту с Пентагоном на услуги в области удаленных вычислений, который рассчитан на 10 млрд долларов. Известно, что сначала эту сделку должны были заключить с Amazon.