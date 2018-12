Билл Гейтс выбрал пять лучших книг 2018 года

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Основатель Microsoft Билл Гейтс опубликовал список из пяти книг, которые, по его мнению, стали лучшими в уходящем 2018 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал своем блоге.

"В этом году мой список книг довольно эклектичен. От практического руководства о медитации до глубокого погружения в автономное оружие...", - написал Гейтс.

Гейтс рекомендует к прочтению книгу писательницы Тары Вестовер Educated ("Ученица"), в которой она рассказывает, как жажда знаний помогла ей пойти против семейных устоев мормонов-выживальщиков и получить степень доктора философии в Кембриджском университете. "Я никогда не думал, что проникнусь историей взросления в мормонском обществе, но Тара Вестовер настолько хорошая писательница, что заставила меня задуматься о своей жизни, когда читал о ее невероятном детстве", - сказал миллиардер.

Бизнесмен также советует прочитать Army Of None ("Армия никого") Пола Шарре. "Эта книга заставляет задуматься про искусственный интеллект, и ее невозможно обойти. Это чрезвычайно сложная тема, хотя Шарре предоставляет ясные объяснения и показывает плюсы и минусы машинной войны", - написал он.

Гейтс включил в список Bad Blood ("Дурная кровь") Джона Каррейру. Эта история о медицинской компании Theranos, которая специализировалась на новом методе анализа крови. Основательнице Элизабет Холмс предъявили обвинения в подлоге, позволившем выманить сотни миллионов долларов у инвесторов, врачей и пациентов. По мнению Гейтса, писатель исчерпывающе описывает внутренний процесс взлета и падения компании. "В этой книге есть все: сложные мошенничества, корпоративные интриги, рассказы об обложках журналов, разрушенные семейные отношения и кончина компании, которая оценивалась почти в $10 млрд", - заявил основатель Microsoft.

Кроме того, миллиардер советует прочитать книгу 21 Lessons For The 21st Century ("21 урок для XXI века") Юваля Ноя Харари. "Если 2018 год оставил вас в восторге от положения вещей в мире, "21 урок для 21 века" предлагает полезную основу для понимания новостей и размышлений о проблемах, с которыми мы сталкиваемся", - рассказал он.

Замыкает список книга The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness ("Медитация и осознанность") Энди Паддикомб. Произведение начинается с жизненного пути Паддикомба, как он из студента университета вырос до буддийского монаха, а продолжается "интересным объяснением о том, как медитировать", написал Гейтс.