Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет в браке

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе

Билл Гейтс и его супруга Мелинда

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе.

"После многих размышлений и работы над нашими отношениями мы приняли решение окончить наш брак", - говорится в совместном заявлении супругов, которое Гейтс разместил в своем Twitter.

Как передает Report, Гейтсы заявили, что за 27 лет брака они вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру.

"Мы продолжим совместно работать над фондом, но мы не считаем больше, что мы как пара сможем расти вместе в этой новой фазе нашей жизни", - отметили Гейтсы.

Финансовая сторона развода не раскрывается.

Глава Microsoft входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.