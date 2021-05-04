О нас
Report Georgia
Аудио новости

Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет в браке

Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет в браке Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе
Это интересно
4 мая 2021 г. 01:13
Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет в браке
Билл Гейтс и его супруга Мелинда

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе.

"После многих размышлений и работы над нашими отношениями мы приняли решение окончить наш брак", - говорится в совместном заявлении супругов, которое Гейтс разместил в своем Twitter.

Как передает Report, Гейтсы заявили, что за 27 лет брака они вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру.

"Мы продолжим совместно работать над фондом, но мы не считаем больше, что мы как пара сможем расти вместе в этой новой фазе нашей жизни", - отметили Гейтсы.

Финансовая сторона развода не раскрывается.

Глава Microsoft входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bill Qeyts 27 illik nikahdan sonra arvadından ayrılır

Новости партнеров

Самое читаемое

Сын Азада Рагимова: Просим вас проявить понимание и не приходить на похороны
Сын Азада Рагимова: Просим вас проявить понимание и не приходить на похороны
1 мая 2021 г. 10:33
Балоглан Ашрафов будет похоронен в Масаллы
ФотоБалоглан Ашрафов будет похоронен в Масаллы
27 апреля 2021 г. 02:48
Скончался Азад Рагимов
Скончался Азад Рагимов
30 апреля 2021 г. 23:25
Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь
Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь
28 апреля 2021 г. 12:37
Ахалтекинец - конь Великой Победы!
Ахалтекинец - конь Великой Победы!
28 апреля 2021 г. 10:44
Сколько новых случаев COVID-19 зафиксировано в Азербайджане?
Сколько новых случаев COVID-19 зафиксировано в Азербайджане?
2 мая 2021 г. 19:35
Минздрав Кыргызстана заявил о 31 погибшем в результате пограничного конфликта
Минздрав Кыргызстана заявил о 31 погибшем в результате пограничного конфликта
30 апреля 2021 г. 16:19
В Украине отметили 98-летие со дня рождения академика Зарифы Алиевой
ФотоВ Украине отметили 98-летие со дня рождения академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2021 г. 17:26
Назначен новый замминистра иностранных дел Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Назначен новый замминистра иностранных дел Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
30 апреля 2021 г. 11:02
Азад Рагимов похоронен на II Аллее почетного захоронения
ФотоАзад Рагимов похоронен на II Аллее почетного захоронения
2 мая 2021 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi