Билл Гейтс построит собственный умный город

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Экс-глава Microsoft Билл Гейтс намерен построить в американском штате Аризона свой собственный «умный город».

Как передает Report, об этом сообщает RT.

Отмечается, что инвестиционная компания бизнесмена уже выкупила почти 25 тыс. акров земли для строительства инновационного населённого пункта. На этот проект планируется выделить $80 млн.

По данным телекомпании, город назовут Бельмонт и он будет располагаться в 45 минутах езды к западу от Финикса. Он будет представлять собой транспортный хаб с автономными транспортными средствами и логистическими узлами.

В Бельмонте будут как офисные и торговые здания, так и государственные школы и частные дома. Ожидается, что его росту будет способствовать местоположение, в частности, через него будет проходить автострада в Лас-Вегас.РИА Новости