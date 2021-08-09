Билл Гейтс опустился на пятое место в списке богатейших людей

Основатель Microsoft Билл Гейтс после официального развода с женой уступил четвертую строчку в списке богатейших людей мира.

Основатель Microsoft Билл Гейтс после официального развода с женой уступил четвертую строчку в списке богатейших людей мира.

Как передает Report, об этом сообщает Forbes.

По данным издания, состояние Гейтса на данный момент оценивается в 129,6 миллиарда долларов. Таким образом, он уступил четвертую позицию в списке основателю Facebook Марку Цукербергу, богатство которого оценивается в 130,3 миллиарда.

В мае Билл и Мелинда Гейтс объявили о решении расторгнуть брак, а ранее в августе СМИ сообщили о том, что они согласились подписать "договор о расторжении брака". Бракоразводный процесс Гейтсов может войти в историю как самый дорогостоящий, прошлый "рекорд" был установлен бывшей женой основателя и главы онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос.