О нас
Report Georgia
Аудио новости

Билл Гейтс опустился на пятое место в списке богатейших людей

Билл Гейтс опустился на пятое место в списке богатейших людей Основатель Microsoft Билл Гейтс после официального развода с женой уступил четвертую строчку в списке богатейших людей мира.
Это интересно
9 августа 2021 г. 23:49
Билл Гейтс опустился на пятое место в списке богатейших людей
Билл Гейтс

Основатель Microsoft Билл Гейтс после официального развода с женой уступил четвертую строчку в списке богатейших людей мира.

Как передает Report, об этом сообщает Forbes.

По данным издания, состояние Гейтса на данный момент оценивается в 129,6 миллиарда долларов. Таким образом, он уступил четвертую позицию в списке основателю Facebook Марку Цукербергу, богатство которого оценивается в 130,3 миллиарда.

В мае Билл и Мелинда Гейтс объявили о решении расторгнуть брак, а ранее в августе СМИ сообщили о том, что они согласились подписать "договор о расторжении брака". Бракоразводный процесс Гейтсов может войти в историю как самый дорогостоящий, прошлый "рекорд" был установлен бывшей женой основателя и главы онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bill Qeyts dünyanın ən zəngin insanları siyahısında geriləyib

Самое важное

Минздрав Азербайджана: Среди невакцинированных уровень смертности высок
Минздрав Азербайджана: Среди невакцинированных уровень смертности высок
9 августа 2021 г. 17:41
Председатель комитета: Невакцинированные не должны быть допущены к работе
Председатель комитета: Невакцинированные не должны быть допущены к работе
9 августа 2021 г. 16:39
В Грузии ношение масок на открытом воздухе снова станет обязательным
В Грузии ношение масок на открытом воздухе снова станет обязательным
9 августа 2021 г. 14:35
Байрамов и Лавров обсудили пути нормализации ситуации на границе с Арменией
Байрамов и Лавров обсудили пути нормализации ситуации на границе с Арменией
9 августа 2021 г. 13:56
Погиб лейтенант Азербайджанской армии
Погиб лейтенант Азербайджанской армии
9 августа 2021 г. 13:47
Побывавший в Карабахе колумбийский журналист изобличил армянский вандализм
Побывавший в Карабахе колумбийский журналист изобличил армянский вандализм
9 августа 2021 г. 11:27
ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана
ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана
9 августа 2021 г. 10:42
МО: Позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана подверглись обстрелу
МО: Позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана подверглись обстрелу
8 августа 2021 г. 14:00
МО: Некоторые граждане пытались проникнуть на территорию воинской части
ФотоМО: Некоторые граждане пытались проникнуть на территорию воинской части
8 августа 2021 г. 13:55
Азербайджанские пожарные стараются потушить 5 пожаров в Мугле
Азербайджанские пожарные стараются потушить 5 пожаров в Мугле
8 августа 2021 г. 13:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi