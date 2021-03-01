Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Он уточнил, что США вернутся к "почти нормальной жизни" уже осенью

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс дал прогноз по срокам окончания пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает CNN.

По словам предпринимателя, мир может не вернуться к "нормальному состоянию" вплоть до 2022 года.

"Проблема состоит в том, что мы делаем недостаточно для того, чтобы пандемия закончилась на всей планете", - отметил Гейтс.

Он уточнил, что США вернутся к "почти нормальной жизни" уже осенью. К этому времени откроются практически все школы, частично заработают рестораны и будут проходить спортивные мероприятия. Однако для окончательной победы над пандемией необходимо "помочь всему миру" с вакцинацией.

По словам Гейтса, пока что препараты против коронавируса получают только богатые страны, и его фонд Gates Foundation занимается созданием дополнительных предприятий для наращивания производства вакцин.