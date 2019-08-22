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Немецкий город заплатит свыше 1 млн долларов за доказательства его "несуществования"

Билефельд заплатит $1 млн. за доказательства его "несуществовования"
​Немецкий город Билефельд заплатит 1,1 млн. долларов тому, кто докажет, что города не существует

Немецкий город Билефельд заплатит 1,1 млн. долларов тому, кто докажет, что города не существует, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Власти города готовы заплатить деньги за убедительные доказательства "несуществования" Билефельда. По словам организаторов конкурса, претендентов на приз не ограничивают в творческом подходе к выполнению задания.

Отмечается, что согласно сатирической теории Ахима Хельда "Билефельдский заговор", опубликованной в 1994 году, этого города нет. Отмечается, что те, кто уверен в существовании города, участвуют во всемирном заговоре.

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