Безработный американец выиграл $273 млн в лотерею - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Безработный житель американского штата Нью-Джерси сорвал джекпот в лотерею, сумма выигрыша составила $273 млн.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC.

Как рассказал победитель, он купил билет за $10 и забыл его в магазине, а заметил свою оплошность лишь на следующий день. Вернувшись в магазин, он, к своему удивлению, обнаружил, что продавец сохранил его билет и вновь вручил покупателю.

«Выигрыш всё изменит, потому что я был безработным. Первое, что я сделаю, это куплю новый пикап. Я очень долго его хотел», — сказал победитель, добавив, что также хочет отправиться с семьей в путешествие и купит машину маме.

Мужчина признался, что задолго до выигрыша расстался с женой, которая обеспечивала семью. После развода он безуспешно пытался найти работу, из-за чего последний год тратил деньги на лотерейные билеты.