Безногая модель Лорен Вассер примет участие в Нью-йоркском марафоне - ФОТО

Модель из США Лорен Вассер, потерявшая обе ноги из-за инфекции, намерена принять участие в марафоне в Нью-Йорке в ноябре.

Как передаёт Report со ссылкой на телеканал Today, для участия в забеге золотые протезы девушки будут оборудованы беговыми лезвиями.

Вассер в интервью также рассказала о своей помощи женщинам, так же как и она пострадавшим от инфекционно-токсического шока. Модель вместе с конгрессменом Кэролин Мэлоуни добивается принятия конгрессом закона о точном указании состава женских изделий гигиены.

Вассер в 2012 году пострадала от тампона, зараженного стафилококком. Из-за заражения организма женщине ампутировали две ноги после начавшейся гангрены.

В США инфекционно-токсический шок унес жизни 38 женщин. Новый всплеск смертей произошел в 2002 году, когда погибли 8 женщин в Калифорнии.