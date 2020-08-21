Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена

Американский актер Бен Аффлек вновь вернется к исполнению роли Бэтмена в фильме о Флеше.

Американский актер Бен Аффлек вновь вернется к исполнению роли Бэтмена в фильме о Флеше.

Как передает Report, об этом рассказал режиссер Андрес Мускетти в беседе с журналом Vanity Fair.

По его словам, эта версия персонажа сыграет в сюжете нового фильма ключевую роль. Режиссер отметил, что отказаться от съемок Бен Аффлек не смог, поскольку в предыдущих фильмах киновселенной DC Флеш уже сталкивался именно с Бэтменом в его исполнении. Постановщик также заявил, что у Аффлека будет возможность глубже раскрыть своего персонажа.

"Он - наша "база". Этот герой - часть обычного положения мира, до того, как начинается приключение Барри, который уже знаком с ним", - цитирует Мускетти телеканал "360".

Кроме этого, зрителей в этом фильме ждет еще одна версия Бэтмена в исполнении актера Майкла Китона. Он вернется к этому образу впервые после фильмов Тима Бёртона. Как подчеркнул режиссер, это будет "довольно существенная" роль, а не просто камео.

Мускетти рассказал, что фильм станет адаптацией сюжетной арки Flashpoint из комиксов, потому значительную часть ленты посвятят устройству мультивселенной.

В феврале 2020 года Бен Аффлек заявлял, что не планирует возвращаться к роли Бэтмена, поэтому согласием вновь сыграть Темного Рыцаря удивил продюсера Барбару Мускетти.

Подробнее о фильме расскажут 22 августа на онлайн-фестивале DC FanDome. Посвященная сольнику о Флеше десятиминутная презентация начнется в 23:40 по бакинскому времени.