​Белорусские католики завещали свои органы медицине

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Белорусские католики в Гомеле торжественно завещали свои органы медицине.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба римско-католической церкви Белоруссии.

В гомельском костеле Рождества Пресвятой Богородицы проходит акция: прихожане могут подписать соглашение о том, что они отдадут свои органы на трансплантацию в случае внезапной смерти.

Настоятель прихода Славомир Ласковский заявил, что эта акция — одно из проявлений любви к ближнему. Викарий Доминик Шиманский отметил, что Господь поддерживает трансплантологию лишь в том случае, если органы взяты у человека с его согласия, письменное обязательство — это лишь для очистки совести.

Медики с большой радостью отнеслись к инициативе. Главный внештатный трасплантолог Минздрава Беларуси Олег Руммо рассказал, что Минздраву приятно видеть людей, которые добровольно готовы отдать свои органы после смерти.

«К сожалению, с юридической точки зрения такие соглашения не имеют никакой силы. То есть, согласно белорусскому законодательству, врачи могут использовать органы умершего человека без согласия его родственников или предварительного завещания. Конечно, если человек не хочет, чтобы его органы использовали после смерти подобным образом, он должен написать специальное заявление, и его желание будет учтено». Белоруссия занимает первое место в СНГ по числу трансплантологических операций. В 2013 году их было проведено 274.