Бельгийка шесть дней ждала помощи после ДТП

В Бельгии 45-летняя Корин Бастида после ДТП шесть дней прождала помощи. Как передает Report, об этом сообщает RTBF.

Отмечается, что ее автомобиль съехал в канал и перевернулся. В результате произошедшего женщина повредила позвоночник, из-за травмы она не могла выбраться из машины. Она также ни с кем не могла связаться по мобильному телефону. Когда Бастида пыталась двигаться, она теряла сознание.

Как уточняется, чтобы утолить жажду, женщина облизывала мокрую ветку. В конце концов ее обнаружили волонтеры. Женщина находится в больнице, где ей сделают операцию.