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    Барак Обама спел Jingle Bells - ВИДЕО

    Видео быстро набрало немало просмотров и положительных комментариев

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Барак Обама посетил главную елку Соединенных Штатов, которую по традиции устанавливают в Вашингтоне.

    Как передает Report, об этом сообщает MIG news.

    Во время загорания новогодних огней, президент в компании Санты Клауса спел традиционную американскую песню Jingle Bells. Вместе с президентом рождественские песни исполнили его семья и приглашенные звезды.

    Американский лидер приятно удивил пользователей сети приятным голосом и артистичностью. Во время выполнения Jingle Bells певцы и гости весело пританцовывали.

    Ролик был выложен на канале Белого дома в Youtube. Видео быстро набрало немало просмотров и положительных комментариев. 

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