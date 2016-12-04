Барак Обама спел Jingle Bells - ВИДЕО

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Барак Обама посетил главную елку Соединенных Штатов, которую по традиции устанавливают в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом сообщает MIG news.

Во время загорания новогодних огней, президент в компании Санты Клауса спел традиционную американскую песню Jingle Bells. Вместе с президентом рождественские песни исполнили его семья и приглашенные звезды.

Американский лидер приятно удивил пользователей сети приятным голосом и артистичностью. Во время выполнения Jingle Bells певцы и гости весело пританцовывали.

Ролик был выложен на канале Белого дома в Youtube. Видео быстро набрало немало просмотров и положительных комментариев.