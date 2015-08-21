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    Барак Обама является самым читаемым мировым лидером в Twitter

    Президент Турции занимает 4-е место

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Стали известны самые популярные Twitter-аккаунты мировых лидеров. Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение ООН в Twitter.

    Согласно информации, самым читаемым мировым лидером является президент США Барак Обама. Его cтраницу в социальной сети Twitter читают около 57 млн. человек.

    Далее в рейтинге  по читаемости  расположились  Папа Римский Франциск с 19,5 млн. подписчиками и премьер-министр Индии Нарендра Моди с около 11 млн. подписчиками.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также вошел в пятерку самых  читаемых лидеров. На его Twitter-аккаунт подписаны более 6 млн. человек. 

    Пятерку замыкает аккаунт Белого Дома ( 5,9 млн. человек).

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