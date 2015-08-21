Барак Обама является самым читаемым мировым лидером в Twitter

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Стали известны самые популярные Twitter-аккаунты мировых лидеров. Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение ООН в Twitter.

Согласно информации, самым читаемым мировым лидером является президент США Барак Обама. Его cтраницу в социальной сети Twitter читают около 57 млн. человек.

Далее в рейтинге по читаемости расположились Папа Римский Франциск с 19,5 млн. подписчиками и премьер-министр Индии Нарендра Моди с около 11 млн. подписчиками.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также вошел в пятерку самых читаемых лидеров. На его Twitter-аккаунт подписаны более 6 млн. человек.

Пятерку замыкает аккаунт Белого Дома ( 5,9 млн. человек).