Баку признан одним из недорогих городов для экспатов

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Баку занял 172-ое место в списке городов по дороговизне жизни для экспатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном рейтинге американской аналитической компании Mercer.

Для составления рейтинга изучается и сравнивается стоимость жизни в 209 городах по всему миру: расходы на жилье, транспорт, питание, одежду и развлечения.

Согласно рейтингу, самыми дорогими городами для жизни иностранных работников признаны Гонконг (Китай), Луанда (Ангола), Цюрих (Швейцария).

Среди городов региона Ереван занял 189-ое, Тбилиси - 198-ое место.

Самыми дешевыми городами для жизни экспатов признаны Бишкек (Кыргызстан), Кейптаун (ЮАР), Виндхук (Намибия).