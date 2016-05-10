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    Байкеры из Венгрии и Китая остановятся в Баку в рамках мотопробега

    Мотоциклисты прибудут в Баку 13 мая

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Два байкера из Венгрии и Китая посетят Азербайджан в рамках мотопробега по историческому Шелковому пути.

    Как сообщили Report в посольстве Венгрии в Азербайджане, мотоциклисты выехали из Будапешта 7 мая и 13 мая прибудут в Баку, где встретятся с послом Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки.

    Мотопробег организован в рамках проекта правительства Китая "Один пояс, одна улица", который подразумевает создание торгового маршрута между Китаем и Европой.

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