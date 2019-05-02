Азербайджанский силач удивил своими способностями жителей Благовещенска - ВИДЕО

Азербайджанский силач Амир выступил в рамках открытия фестивального движения "Культурный город" на набережной реки Амур в Благовещенске, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Так, путешествующий по городам азербайджанский богатырь устроил часовое шоу в Благовещенске, в котором он продемонстрировал свое здоровье, умение стоять на острых предметах и обходиться с железом.

В финале своего шоу азербайджанский гость собственными волосами на несколько метров протащил джип, сцепленный с микроавтобусом. Наряду с этим по азербайджанскому силачу проехался внедорожник.