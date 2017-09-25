Азербайджанский вундеркинд стал звездой шоу на российском телеканале - ВИДЕО

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ 6-летний Руслан Сафаров из азербайджанского города Гусары, который считает в уме со скоростью калькулятора, стал звездой воскресного выпуска "Удивительных людей" на телеканале "Россия 1", сообщает Report.

Несмотря на то, что мальчик еще не ходит в школу, он уже с легкостью вычитает корни и высчитывает проценты.

По словам отца Фуада Сафарова, семья не сразу, в один день открыла способности Руслана.

"Просто я занимался с сыном с самых ранних месяцев. Когда он был совсем маленьким, вдоль его кровати мы повесили буквы, цифры, чтобы он запоминал их уже с пеленок", - рассказал отец мальчика в интервью "Комсомольской правде".

Ф. Сафаров подчеркнул, что его конечная цель - чтобы сын стал начитанным и умным человеком.

"Я не стремлюсь воспитать гения, но хочу, чтобы он поступил в какой-нибудь солидный университет с мировым именем", - отметил отец.

Он рассказал, что сейчас сын занимается по учебникам пятого класса, все занятия носят ненавязчивый характер.

"Бывает так, что мы занимаемся всего 10 минут в день. Главное - делать это регулярно. Решаем задачи перед сном. Сейчас, допустим, у нас на кухне расклеены таблицы квадратных корней, кубических корней, четвертая степень, пятая степень... Сын ест, смотрит, запоминает. Он сам тянется к знаниям!", - рассказал Ф. Сафаров, добавив, что Руслан пойдет в самую обычную школу, а не какую-то особую.