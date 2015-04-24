Азербайджан занимает 80-ое место в рейтинге "счастливых стран" мира

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан занял 80-ое место в рейтинге "счастливых стран" мира (World Happiness Report), опубликованном ООН. Как cообщает Report, в информации отмечается, что первое место в рейтинге, куда вошли 158 стран мира, занимает Швейцария, затем идет Исландия, за ней Дания и Норвегия.

В десятке счастливых стран также Финляндия и Швеция. Армения в списке занимает 127-е, а Грузия - 130-е место. Турция расположилась на 76-м месте рейтинга, Иран - на 110-ом.

Самыми несчастными оказались жители африканского государства Того - 158-е - последнее место. В хвосте списка также находятся Афганистан, Сирия, Бурунди, Бенин, Руанда, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Гвинея и Чад.

США находятся на 15-м месте, Германия на 26-м, а Россия только на 64-й строчке рейтинга. Выше России расположились Беларусь - 59-е место, а также Литва - 56-ое.

При составлении доклада ООН о счастье в странах мира учитывается ВВП стран на душу населения, продолжительность жизни, гражданские свободы, уровень коррупции, великодушие и щедрость граждан. Доклад опирается на опросы Американского института общественного мнения Гэллапа.