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    Азербайджан занимает 81-ое место в рейтинге "счастливых стран" мира

    Замыкает список из 156 стран Бурунди

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан занимает 81-ое место в рейтинге "счастливых стран" мира, по мнению составителей World Happiness Report.

    Как сообщает Report, Дания - самая счастливая в мире страна. Самые несчастные люди, живут в Бурунди.

    Авторы доклада отмечают, что чем меньше показатели социального неравенства в стране, тем ее жители в целом счастливее.

    В пятерку лидеров также вошли Швейцария, Исландия, Норвегия и Финляндия, где, так же, как и в Дании, развиты системы социальной защиты.

    США в списке самых счастливых стран заняли 13-е место, Великобритания - 23-е, Россия - 56-е, а Китай - 83-е.

    Замыкает список из 156 стран Бурунди, где продолжаются массовые волнения, периодически перерастающие в насильственные беспорядки. Страна оказалась в рейтинге даже ниже Сирии, где за последние пять лет гражданская война унесла более 250 тыс. жизней.

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