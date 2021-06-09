Автомобиль принцессы Дианы выставлен на аукцион за 56 тыс. долларов США

Автомобиль принцессы Дианы, которым она управляла почти 40 лет назад, продадут на аукционе Reeman Dansie в юго-восточном английском графстве Эссекс

Автомобиль принцессы Дианы, которым она управляла почти 40 лет назад, продадут на аукционе Reeman Dansie в юго-восточном английском графстве Эссекс. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, информацию об этом опубликовало издание The Times.

Отмечается, что Ford Escort с пробегом в 83 тыс. миль (133,5 тыс. км) предварительно оценен в £40 тыс. ($56,6 тыс.). Автомобиль — свадебный подарок мужа принцессы, наследника престола принца Чарльза. Представитель Reeman Dansie Льюис Рабетт отметил, что сама по себе машина довольно скромная, но принадлежность его первой владелицы к королевской семье "выводит автомобиль на совершенно другой уровень".

По данным издания, первый автомобиль принцессы Austin Mini Metro также был продан на аукционе в 1990-х годах, а сейчас выставлен в Транспортном музее Ковентри.

Еще одна ее машина, Audi 80 Cabriolet 1994 года, купили в прошлом году за 58 тыс. фунтов ($82 тыс.)