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Автомобиль принцессы Дианы выставлен на аукцион за 56 тыс. долларов США

Автомобиль принцессы Дианы выставлен на аукцион за 56 тыс. долларов США Автомобиль принцессы Дианы, которым она управляла почти 40 лет назад, продадут на аукционе Reeman Dansie в юго-восточном английском графстве Эссекс
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9 июня 2021 г. 13:35
Автомобиль принцессы Дианы выставлен на аукцион за 56 тыс. долларов США

Автомобиль принцессы Дианы, которым она управляла почти 40 лет назад, продадут на аукционе Reeman Dansie в юго-восточном английском графстве Эссекс. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, информацию об этом опубликовало издание The Times.

Отмечается, что Ford Escort с пробегом в 83 тыс. миль (133,5 тыс. км) предварительно оценен в £40 тыс. ($56,6 тыс.). Автомобиль — свадебный подарок мужа принцессы, наследника престола принца Чарльза. Представитель Reeman Dansie Льюис Рабетт отметил, что сама по себе машина довольно скромная, но принадлежность его первой владелицы к королевской семье "выводит автомобиль на совершенно другой уровень".

По данным издания, первый автомобиль принцессы Austin Mini Metro также был продан на аукционе в 1990-х годах, а сейчас выставлен в Транспортном музее Ковентри.

Еще одна ее машина, Audi 80 Cabriolet 1994 года, купили в прошлом году за 58 тыс. фунтов ($82 тыс.)

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