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Автомобиль Land Rover 1968 года выпуска Елизаветы II выставлен на аукцион

Автомобиль Land Rover 1968 года выпуска Елизаветы II выставлен на аукцион Внедорожник покойной королевы Великобритании Елизаветы II, выпущенный в 1968 году, выставлен на продажу аукционным домом Bonhams.
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13 апреля 2023 г. 06:09
Автомобиль Land Rover 1968 года выпуска Елизаветы II выставлен на аукцион

Внедорожник покойной королевы Великобритании Елизаветы II, выпущенный в 1968 году, выставлен на продажу аукционным домом Bonhams.

Об этом Report сообщает со ссылкой на The Sun.

Автомобиль оценивается в сумму от £60,000 до £90,000.

Машина Land Rover Series IIA 109'' 4x4 изначально была приобретена британским Министерством обороны, однако позже ее модифицировали в церемониальный автомобиль с открытым верхом — он, в частности, использовался в поездке Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа в Северную Ирландию в 1977 году.

Кроме того, внедорожник был задействован в турах британской королевы в 36 стран мира.

Глава отделения Bonhams по торговле коллекционными машинами Тим Шофилд, объявляя о грядущей продаже автомобиля, отдельно упомянул о значении Land Rover для Елизаветы II и принца Филиппа.

"Королева Елизавета и герцог Эдинбургский оба были крепко привязаны к марке Land Rover, так что это важная часть коллекции королевских памятных вещей", — сказал он.

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