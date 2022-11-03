Автомобиль Елизаветы II продадут на аукционе без стартовой цены

Полноприводный универсал Jaguar X-Type Estate, принадлежавший королеве Великобритании Елизавете II (1926-2022), выставлен на торги английского аукционного дома Historics Auctioners.

Полноприводный универсал Jaguar X-Type Estate, принадлежавший королеве Великобритании Елизавете II (1926-2022), выставлен на торги английского аукционного дома Historics Auctioners.

Как передает Report, об этом сообщает газета Daily Mail .

Аукцион пройдет 26 ноября, стартовая и минимальная цена продажи для этого лота устанавливаться не будут. Таким образом в теории он может уйти с молотка даже за 1 фунт стерлингов.

При этом ожидается, что лот привлечет повышенное внимание коллекционеров, поскольку Елизавета II лишь недавно ушла из жизни. Ее Величество умерла 8 сентября в шотландском замке Балморал и была похоронена на территории Виндзорского замка 19 сентября.

Елизавета II была первым владельцем автомобиля, выпущенного в 2009 году, и, по данным газеты пользовалась им вплоть до весны этого года. Вместительный автомобиль, багажник которого имеет защитное покрытие для перевозки собак, оснащен шестицилиндровым бензиновым двигателем объемом три литра. Пробег королевского авто составляет 72,5 тыс. миль (117 тыс. км).

Цвет автомобиля заявлен как "огненно-изумрудный" (зеленый металлик), салон отделан кожей светло-бежевого оттенка c элементами из дерева на приборной панели, руле и автоматической коробке передач. Автомобиль оснащен климат-контролем, электростеклоподъемниками и люком в крыше.