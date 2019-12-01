Автоматы, которые так и не были приняты на вооружение - ФОТО

Американский журнал National Interest рассказал о необычных советских экспериментальных образцах автоматов, которые так и не были приняты на вооружение.

Как передает Report, в издании отметили образцы ТКБ-011 и ТКБ-022, которые похожи на оружие из "фильмов про пришельцев". Они выполнены по схеме буллпап, которая предполагает размещение ударного механизма и магазина в прикладе автомата за спусковым крючком.

Как отметили эксперты, такая компоновка оружия позволяет сэкономить пространство, однако может создать проблемы для стрелков со слишком длинными или короткими руками. Кроме того, магазин, вставленный в приклад, смещает центр тяжести оружия и делает его громоздким.

Другой "странной" разработкой журнал назвал автомат ТКБ-0146. Авторы статьи поразились его темпом стрельбы – в автоматическом режиме оружие совершало около двух тысяч выстрелов. В итоге, эту модель так и не приняли на вооружение из-за чрезмерного расхода боеприпасов.

Также эксперты вспомнили образец ТКБ-059. У этого оружия, спроектированного по схеме буллпап, было три ствола. Таким образом, разработчики хотели увеличить кучность стрельбы. У автомата был специальный магазин с тремя внутренними отделениями, каждое из которых подавало патроны в отдельный ствол.

В заключении авторы статьи подчеркнули, что несмотря на то, что вышеперечисленные образцы так и не были приняты на вооружение, они стали площадкой для экспериментов и помогли советским оружейникам расширить свои возможности.