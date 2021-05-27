Австралийский пилот уснул и пролетел пункт назначения

Пилот пассажирского самолета в Австралии заснул на средине полета и пролетел пункт назначения.

Пилот пассажирского самолета в Австралии заснул на средине полета и пролетел пункт назначения.

Как передает Report, об этом сообщает Newsweek со ссылкой на отчет Австралийского бюро безопасности на транспорте (ATSB).

Инцидент произошел в июле 2020 года, однако результаты расследования были опубликованы только спустя 10 месяцев.

Пилот не реагировал на сигналы авиадиспетчеров в течение 40 минут, он вышел на связь только когда был в 111 км от пункта назначения. По данным отчета, летчик заснул в середине полета из-за усталости и легкой гипоксии (недостатка кислорода).

Исполняющая обязанности директора ATSB Керри Хьюз заявила, что пилот, вероятно, испытывал усталость из-за недостаточного сна накануне вечером, что привело к инциденту.

«Большинство людей склонны недооценивать уровень своей усталости и переоценивать свои способности», — добавила она.