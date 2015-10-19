​Австралиец за 12 секунд ограбил банк

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Австралиец в маске за 12 секунд ограбил банк в Бангкоке, используя для устрашения игрушечный пистолет. На добытые в результате нападения деньги хотел купить билет на самолет домой.

Как передает Report, об этом курьезном случае сообщает онлайн-издание The Huffington Post.

Грабитель ворвался в кредитное учреждение и направил пистолет на окружающих. Кассир в панике выдала 170 тысяч батов, что по обменному курсу составило около 4,8 тысячи долларов США. После этого налетчик бросился в бега.

Однако далеко уйти ему не удалось. Через несколько минут незадачливого погромщика схватили патрульные полицейские. Грабителем оказался 23-летний гражданин Австралии. Он пояснил, что прибыл в Таиланд около месяца назад. Попав в затруднительное финансовое положение, решился на ограбление, чтобы вернуться домой.

Местные власти проинформировали об инциденте посольство Австралии. Австралийцу грозит до десяти лет тюремного заключения.