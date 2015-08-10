​Авиапассажиров в Узбекистане перед полетом будут взвешивать

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Авиапассажиров Узбекистана перед полетом будут взвешивать.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Национальная авиакомпания (НАК) "Узбекистон хаво йуллари".

Поясняя правомерность такого решения, пресс-служба НАК ссылается на нормы Международной ассоциации воздушного транспорта.

Согласно ее правилам, "авиакомпании должны регулярно проводить процедуры предполетного контрольного взвешивания пассажиров и ручной клади для соблюдения требований, обеспечивающих безопасность полетов". При этом, авиакомпания умалчивает о том, какие последствия будут ожидать пассажиров за тот или иной показатель веса.

НАК заверяет, что в бланке регистрации результатов взвешивания будет указана лишь категория пассажира - мужчина, женщина или ребенок, а "в остальном гарантируется полная конфиденциальность результатов".

По подсчетам экспертов, перевозка двух дополнительных килограммов веса в расчете на пассажира авиакомпании, которая осуществляет три ежедневных рейса из Сиднея в Лондон, составляет около миллиона долларов в год.

Такие перевозчики, как индонезийская авиакомпания или британская Virgin Atlantic, решили брать с тучных клиентов плату за лишний вес. Southwest Airlines (США) и Air France требуют от полных пассажиров приобретать сразу два места.