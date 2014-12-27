​Американский авианосец продали за один цент

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Военно-морское командование США продало за 1 цент один из первых авианосцев американского флота — "Рейнджер" (USS Ranger).

Как сообщает Report, данное решение было принято после неудачной попытки сделать из корабля морской музей.

Последние восемь лет авианосец находился на стоянке в городе Бремертон (штат Вашингтон, Атлантическое побережье США). Планировалось сделать из боевого корабля плавучий музей: поставить "Рейнджер" на вечный якорь у побережья штата Орегон (Тихоокеанское побережье США). Инициативная группа смогла собрать для реализации идеи лишь 100 тыс. долларов вместо необходимых 35 млн.

Для распила на металлолом корабль придет своим ходом в Браунсвилл (штат Техас, Тихоокеанское побережье США). Путешествие займет пять месяцев, авианосцу придется обогнуть южноамериканский материк. Более короткий путь через Панамский канал невозможен: габариты авианосца не позволят ему пройти через шлюзы.

"Рейнджер" введен в эксплуатацию в 1957 году. Он был первым из четырех авианосцев, которые положили начало так называемым "суперкарриерам" (Supercarrier) — военным кораблям с габаритами и тоннажем, превышающими любые стандартные классы судов. За время своей службы авианосец участвовал во Вьетнамской войне и в операции "Буря в пустыне". От также прославился участием в различных кинофильмах: в частности в ленте "Top Gun". В фильме "Star Trek IV: Путешествие домой" он снимался под именем "Enterprise".